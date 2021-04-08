التحالف يعترض مسيرة حوثية مفخخة أطلقت تجاه السعودية

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الخميس، اعتراض مسيرة مفخخة بالأجواء اليمنية أطلقتها الميليشيات تجاه السعودية.

وقال التحالف إن محاولات الميليشيات العدائية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية تم صدها وإحباطها، واصفاً إياها بأنها بمثابة "جرائم حرب".

وأضاف التحالف: "نتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين، بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني".

الاعتراض جاء بعد ساعات من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي تجاه خميس مشيط، بحسب ما أفاد التحالف مساء الأربعاء.