بعد غياب طويل.. مغنية الراب “طوندريس”: العائلة قبل كل شيء.. وهناك دخلاء على الراب- فيديو

جدة - عبدالحي حسين - كشفت مغنية الراب، طوندريس، أن الجانب الشخصي في حياتها، كان سببا في ابتعادها عن ساحة الراب، منتقدة في حديثها مع “اليوم 24” من وصفتهم دخلاء على الراب في المغرب.

وتحدثت طوندريس، التي انطلقت مسيرتها، في بداية الألفينات، كأول اسم نسائي يلج عالم الراب في المغرب، لـ”اليوم 24″، عن مسابقة G. O. R، التي كانت عضو لجنة التحكيم فيها، وأكدت أن الهدف منها هو محاربة الدخلاء على ميدان للراب، وتقديم الدعم للمواهب الصاعدة في المجال نفسه.

وأعلنت “طوندريس” أنها تحضر لألبوم غنائي، يضم أعمالا مشتركة مع مغنيي راب آخرين، كما تحدثت عن رأيها في حملة تشجيع الجمهور على استخدام منصات الاستماع.

وأكدت طوندريس غياب صناعة الموسيقى في المغرب، ما جعل مغنيي الراب يصرفون من مالهم الخاص، من أجل إصدار أعمالهم، ويشجعون الجمهور على استخدام منصات الاستماع لدعمهم، حسب رأيها.