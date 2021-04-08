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الحصيلة الأسبوعية.. انخفاض في مدة مشاهدة القنوات الوطنية

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محمد بوملي 0 تبليغ

جدة - عبدالحي حسين - سجل معدل مشاهدة المغاربة للتلفاز، خلال الأسبوع الممتد من 31 مارس إلى 6 أبريل، انخفاظا بـ8 دقائق، إذ لم يتجاوز 3 ساعات و48 دقيقة، يوميا.

وأبرزت الأرقام الصادرة عن مركز القياس سيوميد، اليوم الخميس، أن مدة مشاهدة التلفاز انخفضت، بعدما بلغت، الأسبوع ما قبل الماضي، 3ساعات، و56 دقيقة كمعدل يومي.

وعادت القناة الثانية للتفوق في صدارة الترتيب، من خلال مسلسل الوعد التركي، الذي سجل أكبر نسبة مشاهدة ب 6.86 مليون مشاهد.

وتصدر مسلسل “صلا وسلام” قائمة الأكثر مشاهدة على الأولى ب 5.76 مليون مشاهد.

وتخص أرقام سيوميد 8 قنوات وطنية: هي الأولى، والأولى الدولية، والقناة الثانية، والقناة الثانية عالمية، والرياضية، والمغربية، والأمازيغية، والسادسة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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