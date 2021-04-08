طقس الخميس.. سحب غير مستقرة فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط

جدة - عبدالحي حسين - تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الخميس، أن تهم سحب غير مستقرة فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط، مما سيعطي الفرصة لنزول قطرات مطرية أو زخات مطرية أحيانا رعدية من المحتمل أن تمتد فوق كل من منطقة السايس، وهضاب الفوسفاط ووالماس، وشمال المنطقة الشرقية، وشرق الريف والواجهة المتوسطية.

كما سيلاحظ تشكل سحب منخفضة وكتل ضبابية فوق السواحل والسهول الشمالية والوسطى. وستكون الأجواء غائمة جزئيا بالشمال-الغربي مع نزول بعض القطرات المطرية المتفرقة، فيما ستظل السماء قليلة السحب إلى صافية بباقي المناطق.

وستهب رياح رملية محلية بالجنوب-الشرقي و الهضاب العليا الشرقية.

أما الرياح، فستكون معتدلة إلى قوية نوعا ما شرقية بمنطقة طنجة والواجهة المتوسطية، ومعتدلة شمالية بالجنوب، وضعيفة إلى معتدلة جنوبية إلى شرقية بالجنوب – الشرقي والهضاب العليا الشرقية، وشمالية إلى غربية بباقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 04 و 10 درجات بالمرتفعات، وما بين 16 و21 درجة بأقصى الجنوب والجنوب الشرقي، وستكون ما بين 10 و 15 درجة بباقي جهات المملكة.

أما درجات الحرارة العليا، فستتأرجح ما بين 13 و 18 درجة بالمرتفعات، وما بين 18 و23 درجة بكل من الواجهة المتوسطية وشمال المنطقة الشرقية وهضاب الفوسفاط ووالماس وبالسواحل، وما بين 24 و29 درجة بالسهول الواقعة شمال الأطلس وجنوب المنطقة الشرقية، والسايس والجنوب الشرقي وسوس وكذا شمال الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 28 و33 درجة بالجنوب و الجنوب الشرقي.

أما البحر، فسيكون هائجا إلى قوي الهيجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج على طول السواحل الأطلسية.