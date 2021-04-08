"أبوظبي للتنمية" يمول برنامج دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في كولومبيا بقيمة 37 مليون درهم

محمد الفلاح - الخميس 8 أبريل 2021

شارك صندوق أبوظبي للتنمية في الحفل الافتراضي الذي نظمته الوكالة الرئاسية للتعاون الدولي في كولومبيا لتدشين برنامج دعم الشركات الكولومبية المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والذي يموله الصندوق بقيمة حوالي 37 مليون درهم.



ويأتي التمويل كجزء من منحة دولة الإمارات العربية المتحدة التي تم تخصيصها لكولومبيا بقيمة 165 مليون درهم.

ويشمل برنامج الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تقديم الدعم المالي والخبرات الفنية لنحو 1600 شركة كولومبية من خلال بناء القدرات وتقديم دعم التحليل المالي والاقتصادي، إضافة لإنشاء منصة إلكترونية تربط الموردين والمنتجين بالمستهلكين. كما يهدف البرنامج إلى تقديم تمويل ميسر لدعم استثمارات تلك الشركات ومساعدتها على تحقيق عوائد مالية كبيرة.

وشارك في حفل التدشين الافتراضي . خليفة عبدالله القبيسي نائب مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية ومعالي خوسيه مانويل، وزير التجارة والصناعة والسياحة في كولومبيا، وسعادة سالم راشد العويس سفير الدولة لدى جمهورية كولومبيا، وسعادة خايمي أمين سفير جمهورية كولومبيا لدى الدولة ، وعدد من المسؤولين من كلا الجانبين.

وأكد خليفة القبيسي - في كلمة ألقاها خلال الحفل - حرص دولة الإمارات ممثلة في صندوق أبوظبي للتنمية على دعم البرامج التنموية للحكومة الكولومبية، خاصة تلك المتعلقة بالمشاريع الاجتماعية ومشاريع البنية التحتية التي تساهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف سعادته أن برنامج دعم الشركات المتوسطة والصغيرة الذي يوفره الصندوق لقطاع الأعمال في كولومبيا سينعكس بشكل مباشر على التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، كما سيساهم في تعزيز الابتكار وتنافسية الشركات وزيادة إنتاجيتها وصادراتها، مما يؤدي إلى رفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي لكولومبيا وتحسين المستوى المعيشي للسكان.

من جانبه، أعرب معالي خوسيه مانويل عن شكره لدولة الإمارات وصندوق أبوظبي للتنمية على دورهم الريادي في دعم المشاريع التنموية في كولومبيا، مشيراً إلى أن الصندوق موّل عددا من المشاريع ذات أولوية للحكومة الكولومبية ومن ضمنها مشروع دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة الذي يستفيد منه آلاف الأسر، ويساهم في خلق العديد من فرص العمل ويدعم الاقتصاد ويحسن مستوى جودة حياة السكان في كولومبيا.

وأضاف : " نتطلع لمزيد من التعاون مع صندوق أبوظبي للتنمية لتنفيذ مشاريع تنموية من خلال شراكتنا الاستراتيجية والتي تساهم في تحقيق أهدافنا وتطلعاتنا المتعلقة بتحسين الاقتصاد ودعم البرامج التنموية التي تنفذها الحكومة".

ويأتي دعم البرنامج في كولومبيا في إطار حرص الصندوق على مساندة الدول النامية لتنفيذ المشاريع التنموية، وبما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة، خاصة المتعلقة منها بتحفيز الصناعة والابتكار ودعم مشاريع البنية التحتية، وإيجاد فرص العمل للأفراد.

الجدير بالذكر، أن صندوق أبوظبي للتنمية بدأ نشاطه التنموي في كولومبيا عام 2017، حيث قام بتخصيص 165 مليون درهم، لتمويل حزمة من المشاريع في كولومبيا وذلك في إطار البرامج التنموية التي وضعتها الحكومة الكولومبية للنهوض بواقع الحياة الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، والتي يأتي من ضمنها بناء وتجهيز 37 مراكزاً للطفولة المبكرة التي توفر الرعاية الصحية والتعليمية لآلاف الأطفال في كولومبيا.