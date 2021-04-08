التحالف العربي يعترض مسيرة مفخخة لمليشيا الحوثي قبل دخولها أجواء السعودية

محمد الفلاح - الخميس 8 أبريل 2021

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن الذي تقوده السعودية إنه اعترض طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثي الانقلابية.



وأضاف التحالف أن عملية الاعتراض تمت قبل دخول الطائرة إلى الأجواء السعودية.

وتواصل مليشيا الحوثي الانقلابية استهداف السعودية بطائرات دون طيار مفخخة ضاربة بعرض الحائط مبادرة السلام التي طرحتها الرياض لحل الأزمة اليمنية.