شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط : نرحب بالالتزام الأمريكي بحل الدولتين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رحّب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بالتصريحات التي صدرت مؤخراً عن الرئيس الأمريكي جو بايدن، وتضمنت تأكيداً على الالتزام بحل الدولتين كأساس لحل النزاع بين فلسطين وإسرائيل.

وأكد في بيان له اليوم، أن ما جرى خلال السنوات الماضية من تضييق على الفلسطينيين، اقتصادياً وسياسياً، كان خطأ كبيراً، إذ استبعد الشريك الأساسي في العملية السلمية، وأن الإدارة الأمريكية تُصحح هذا الخطأ.

وعد إعلان وزير الخارجية الأمريكي استئناف تقديم المساعدات الاقتصادية والتنموية والإنسانية للشعب الفلسطيني، بما في ذلك تلك التي يتم توجيهها للأونروا، خطوة إيجابية وتعكس نوايا جيدة لدى الإدارة الأمريكية الجديدة، مشيرًا إلى أن من المهم العمل بسرعة خلال الفترة القادمة على إطلاق عملية سلمية جادة، ولها مرجعية واضحة وفق برنامج زمني معلوم من أجل تسوية القضية الفلسطينية بصورة عادلة وشاملة ونهائية.