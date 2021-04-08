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ميسان.. القبض على متهم بالإرهاب وآخر بتجارة المواد المخدرة

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بغداد - ياسين صفوان - اعلنت مديرية شرطة محافظة ميسان، اليوم الخميس، القبض على متهم بالارهاب وآخر بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة في المحافظة.
وقالت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مفارز خلية الصقور الاستخباراتية في ميسان وبإسناد قوة امنية من فوج ميسان التكتيكي تمكنت من القبض على متهم وفق المادة (٤ إرهاب) مطلوب لمحكمة استئناف الرصافة في بغداد".

واضافت انه "تم ايضا القبض على متهم آخر بجريمة توزيع وتعاطي المواد المخدرة بعد ورود معلومات دقيقة ومتابعة من قبل استخبارات المحافظة، حيث اتخذت بحقهما الإجراءات القانونية اصولياً".
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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