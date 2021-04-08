انت الان تتابع خبر حكم يثير الجدل بطلب غريب من هالاند والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2021-04-08 | 10:53
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أثار حكم الراية الجدل بطلب غريب من إيرلينغ هالاند نجم بوروسيا دورتموند، فور انتهاء مباراة الفريق الالماني في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا امام مانشستر سيتي.
وأظهرت لقطات تلفزيونية، اقتراب أحد الحكام المساعدين الروماني أوكتافيان شوفر من هالاند الملقب بـ"الفتى الذهبي" في النفق بعد المباراة، للحصول على توقيعه على بطاقته الصفراء، ونجح بالفعل في طلبه.
ويعد هالاند البالغ 20 عاما من أبرز المواهب الواعدة، وتتنافس كبار الأندية الأوربية للحصول على توقيعه وضمه لصفوفها، وعلى رأسهم السيتي ومانشستر يونايتد وريال مدريد وبرشلونة.
وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي المشهد، إذ ليس من المعتاد أن يطلب الحكام من اللاعبين، الحصول على توقيع عقب المواجهات.
ويعد هالاند البالغ 20 عاما من أبرز المواهب الواعدة، وتتنافس كبار الأندية الأوربية للحصول على توقيعه وضمه لصفوفها، وعلى رأسهم السيتي ومانشستر يونايتد وريال مدريد وبرشلونة.
وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي المشهد، إذ ليس من المعتاد أن يطلب الحكام من اللاعبين، الحصول على توقيع عقب المواجهات.
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