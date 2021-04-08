ولي عهد أبوظبي يستقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 8 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم المهندس عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا الشقيقة الذي يقوم بزيارة عمل للدولة.



و رحب خلال اللقاء ــ الذي جرى بقصر الحصن ـــ بمعالي رئيس الوزراء الليبي وبحث معه تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الشقيقين.

و اطلع على آخر التطورات على الساحة الليبية والجهود المبذولة لقيادة المرحلة الانتقالية خاصة فيما يتعلق باستعادة الأمن والاستقرار وتهيئة مؤسسات الدولة لانطلاق عملية التنمية والبناء و التحضير للإنتخابات.

وقال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.. إن العلاقات بين دولة الإمارات وليبيا علاقات أخوية و راسخة.. ونتطلع إلى تعزيزها وتنميتها خلال المرحلة المقبلة لمصلحة شعبينا الشقيقين.