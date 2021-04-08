شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حكام الإمارات يهنئون نغوين شوان بمناسبة انتخابه رئيساً لفيتنام والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعث الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الامارات، برقية تهنئة إلى الرئيس نغوين شوان فوك، وذلك بمناسبة انتخابه رئيساً لجمهورية فيتنام الاشتراكية.



كما بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي و الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الرئيس نغوين شوان فوك.