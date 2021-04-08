شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 8 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

تمكن وباء "كوفيد-19"، الذي يسببه فيروس كورونا المستجد من التأثير على جميع دول العالم وحصد أرواح ملايين الأشخاص.



وكشفت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي ارتفاع عدد الإصابات إلى 133 مليونا و698 ألفا و881 إصابة، حتى الخميس.

كما ارتفع عدد الوفيات إلى مليونين و901 ألف و132 حالة وفاة، وبلغ عدد حالات الشفاء 107 ملايين و828 ألفاً و880 حالة.

وفقا لـ "العين الإخبارية" في هذا التقرير آخر إحصائيات فيروس كورونا المستجد حول العالم.

قالت الحكومة التونسية إنها ستمدد ساعات حظر التجول الليلي وستمنع التجمعات والأسواق الأسبوعية في تشديد للإجراءات بهدف كبح الانتشار السريع لجائحة كورونا، وسط تزايد المخاوف مع بلوغ وحدات العناية الفائقة طاقتها القصوى في أغلب المستشفيات العامة.

وابتداء من يوم الجمعة سيبدأ تطبيق الحظر من السابعة ليلا وحتى الخامسة فجرا.

وقالت المتحدثة باسم الحكومة حسناء بن سليمان إن تونس ستفرض أيضا العزل الذاتي لمدة 5 أيام للقادمين إليها مع ضرورة تقديم تحليل "كوفيد-19" عند الوصول.

وأوضح وزير الصحة التونسي فوزي المهدي، أن طاقة أقسام الرعاية المركزة بالمستشفيات بلغت 80% ووصف الوضع بأنه حرج.

وحتى الآن بلغ إجمالي عدد الإصابات بكورونا في تونس 263 ألفا و 9039 وفاة.

سجلت كوريا الجنوبية 700 حالة إصابة جديدة بكورونا، في أكبر حصيلة لها منذ أوائل يناير/ كانون الثاني الماضي.

وجدد رئيس الوزراء تشونج سي كيون تحذيراته من أن الأمر قد يتطلب تطبيق قواعد جديدة للتباعد الاجتماعي.

وستزيد الحالات الجديدة المخاوف من أن البلاد قد تواجه موجة رابعة من العدوى.

وقال رئيس الوزراء في اجتماع حكومي إن موجة جديدة من الإصابات بالفيروس قد تعطل برنامج التطعيم الذي يعاني من تأخيرات، حيث يواجه برنامج كوفاكس لشراء وتوزيع اللقاحات صعوبات في توفير الجرعات التي تعهد بها في الوقت المحدد.

وقالت كوريا الجنوبية، إنها ستعلق مؤقتا تقديم لقاح أسترازينيكا المضاد لـ"كوفيد-19" للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 60 عاما في الوقت الذي يخضع فيه اللقاح لمراجعات في أوروبا.

وأكد المسؤولون أنه من المحتمل الإعلان عن قيود جديدة لمكافحة كورونا بحلول، الجمعة.

وتحظر كوريا الجنوبية حاليا التجمعات الخاصة لأكثر من 4 أشخاص.

وسجلت كوريا الجنوبية حتى الآن 107598 حالة إصابة بكورونا إجمالا و1758 وفاة.

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين تسجيل البر الرئيسي 24 إصابة جديدة بـ"كوفيد-19" في السابع من أبريل/نيسان، ارتفاعا من 12 في اليوم السابق.

وقالت اللجنة في بيان إن 11 من الحالات الجديدة إصابات محلية تم تسجيلها بإقليم يونان بجنوب غرب الصين.

واتخذت مدينة رويلي في إقليم يونان الواقع على الحدود مع ميانمار سلسلة من الإجراءات لمكافحة "كوفيد-19" شملت الحجر الصحي المنزلي وعمليات تطعيم بعد ظهور بؤرة تفش جديدة هناك الأسبوع الماضي.

وقالت اللجنة إن عدد الحالات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض انخفض إلى 6 حالات من 8 قبل يوم، ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها حالات مؤكدة.

ويبلغ الآن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بـ"كوفيد-19" في بر الصين الرئيسي 90365، بينما ما زال عدد الوفيات كما هو عند 4636.

قررت نيوزيلندا تعليق دخول جميع المسافرين القادمين إلى البلاد من الهند بصفة مؤقتة بمن في ذلك مواطنيها لمدة أسبوعين تقريبا بعد وصول عدد كبير من حالات الإصابة بفيروس كورونا من هناك.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن سجلت نيوزيلندا 23 حالة إصابة جديدة بكورونا عند حدودها منها 17 حالة من الهند.

وقالت رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن في مؤتمر صحفي في أوكلاند "نعلق مؤقتا دخول المسافرين القادمين من الهند إلى نيوزيلندا".

وتكافح الهند موجة ثانية فتاكة من "كوفيد-19" وتجاوزت حالات الإصابة اليومية بالفيروس ذروة الموجة الأولى التي شهدتها البلاد في سبتمبر/أيلول الماضي.

وسيبدأ التعليق اعتبارا من 11 أبريل/ نيسان الجاري عند الساعة 1600 بالتوقيت المحلي وسيستمر حتى 28 من الشهر ذاته. وستبحث الحكومة خلال هذه الفترة تدابير إدارة المخاطر لاستئناف حركة السفر.