نيوزيلندا تمنع دخول القادمين من الهند بسبب ارتفاع حالات «كورونا»

ولنجتون- رويترز

قررت نيوزيلندا، الخميس، تعليق دخول جميع المسافرين القادمين إلى البلاد من الهند بصفة مؤقتة بمن في ذلك مواطنوها، لمدة أسبوعين تقريباً بعد وصول عدد كبير من حالات الإصابة بفيروس «كورونا» من هناك. وتأتي هذه الخطوة بعد أن سجلت نيوزيلندا 23 حالة إصابة جديدة بـ«كورونا» عند حدودها، الخميس، منها 17 حالة من الهند.

وقالت رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن في مؤتمر صحفي في أوكلاند: «نعلق مؤقتاً دخول المسافرين القادمين من الهند إلى نيوزيلندا».

وتكافح الهند موجة ثانية فتاكة من «كوفيد-19» وتجاوزت حالات الإصابة اليومية بالفيروس ذروة الموجة الأولى التي شهدتها البلاد في سبتمبر/أيلول الماضي. وسيبدأ التعليق اعتباراً من 11 إبريل/نيسان عند الساعة 16:00 بالتوقيت المحلي وسيستمر حتى 28 من الشهر ذاته. وستبحث الحكومة خلال هذه الفترة تدابير إدارة المخاطر لاستئناف حركة السفر.