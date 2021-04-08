بايدن: الخطة الاستثمارية ضرورية «لتظلّ أمريكا القوة الأولى»

واشنطن- أ.ف.ب

أطلق الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأربعاء، نداءً قوياً لإقناع الكونجرس بإقرار خطته الاستثمارية الضخمة، مؤكّداً أنّ هذه الخطة البالغة قيمتها تريليوني دولار ضرورية لتمكين الولايات المتّحدة من التصدّي للصين والحفاظ على مكانتها الريادية في العالم.

وقال بايدن في كلمة بالبيت الأبيض إنّ هذه الخطة التي تهدف بشكل خاص إلى تحديث البنى التحتية في بلاده والاستثمار في التقنيات الجديدة لا بدّ منها «حتّى تظل أمريكا القوة الأولى في العالم».

وأضاف: «هل تعتقدون أنّ الصين تنتظر قبل أن تستثمر في بُناها التحتية الرقمية، وفي البحث والتطوير؟ هي لا تنتظر.. هي تعوّل على أنّ الديمقراطية الأمريكية ستكون بطيئة ومنقسمة بشدّة بحيث لا تستطيع مجاراتها».

وحذّر الرئيس الأمريكي من أنّ «أشياء كثيرة تتغيّر، وعلينا أن نكون على رأس هذه التطوّرات»، مشدّداً على «وجوب أن تبرهن الديمقراطية عن قدرتها على الاستجابة» لهذه التحدّيات، وإذ لفت بايدن إلى أنّه ليست هناك «جسور جمهورية ولا مطارات ديمقراطية»، دعا أعضاء الكونجرس الجمهوريين إلى «فعل ما هو جيّد للمستقبل».

وكرّر الرئيس الديمقراطي انفتاحه على إجراء «مفاوضات بحسن نيّة» مع خصومه الجمهوريين تكون فيها كلّ المواضيع مطروحة على بساط البحث باستثناء أمر واحد غير قابل للمساومة هو رفضه المطلق زيادة الضرائب على من يكسبون أقلّ من 400 ألف دولار في السنة.

و«خطة الوظائف الأمريكية» التي كشف بايدن النقاب عنها الأسبوع الماضي هي المبادرة الثانية الضخمة التي تطلقها إدارته بعد 10 أسابيع من توليّها السلطة ، بعدما أطلقت خطة التحفيز الاقتصادي لمواجهة تبعات وباء «كوفيد-19» والتي بلغت قيمتها 1,9 تريليون دولار.

وترمي الخطة الاستثمارية إلى تحديث شبكة النقل المتداعية في الولايات المتحدة وجعل أنظمة الطاقة أقلّ تلويثاً للبيئة وخلق «ملايين الوظائف»، وتقترح تمويل هذه الاستثمارات جزئياً من زيادة الضريبة على الشركات من 21% الى 28%، علماً بأنّ هذه الضريبة كانت قبل عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب 35% قبل أن يخفّضها المليادير الجمهوري إلى 21% ، لكنّ إقرار هذه الخطة في الكونجرس دونه عقبات، إذ يعارضها عدد كبير من خصوم بايدن الجمهوريين وجماعات ضغط تابعة لأصحاب الأعمال الذين يعارضون زيادة الضرائب على الشركات لتمويلها.

وعلى الرّغم من أنّ زعيم الأقليّة الجمهورية في مجلس الشيوخ السناتور ميتش ماكونيل تعهّد بمحاربة هذه الخطة «في كل خطوة»، أبدى عدد من زملائه الجمهوريين الأحد الماضي استعدادهم لدعمها إذا ما خفّض بايدن قيمتها.