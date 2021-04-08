الصين تبدأ تشييد خامس موقع لإطلاق الصواريخ

بكين- رويترز

دشنت مدينة ساحلية في شرق الصين خطة طامحة لبناء خامس موقع لإطلاق الصواريخ في الصين، وذلك في إطار هدف طويل الأجل لتعزيز البنية التحتية الفضائية لتلبية متطلبات ازدهار متوقع في المهمات التجارية.

وفازت شركة هندسية في إقليم تشجيانغ في شرق الصين بمناقصة في الأول من إبريل/ نيسان الجاري لبناء منصة الإطلاق في مدينة نينغبو، إضافة إلى جزء من مركز القيادة ومنشأة تجميع واختبار، وفقاً لوثيقة نُشرت على موقع منطقة التجارة الحرة في نينغبو على الإنترنت.

وفي إطار خطط حكومة تشجيانغ للبنية التحتية في الفترة من 2021 إلى 2025، ستستثمر مدينة نينغبو 20 مليار يوان (ثلاثة مليارات دولار) في مركز إطلاق الصواريخ في مقاطعة شيانغشان، وسيكون المركز قادراً على إطلاق 100 مهمة سنوياً.