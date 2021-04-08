بعد 60 عاماً على يوري جاجارين.. روسيا تتخلف في سباق الفضاء

من محطة قمرية إلى استكشاف كوكب الزهرة مروراً بتطوير مركبة فائقة التطور، تجاهر روسيا بطموحات فضائية كبيرة بعد 60 عاماً على رحلة يوري غاغارين إلى الفضاء، لكن الواقع يبدو بعيداً عن تمنيات موسكو.

فقد غيّرت موسكو ثلاث مرات اسم المركبة الروسية الجديدة القابلة لإعادة الاستخدام، والتي من شأنها الخروج من مدار الأرض والحلول محل صواريخ سويوز، منذ إطلاق المشروع سنة 2009، غير أن المركبة لم تقلع إلى الفضاء بأي من أسمائها الثلاثة («فدريشن» و«أوريول» و«أورليونوك»).

ويقول رائد الفضاء الروسي السابق ألكسندر كاليري وهو قائد مركز الرحلات المسيّرة في شركة «ار كاي كاي» المكلفة بالمشروع، لوكالة فرانس برس إن «الهدف هو إجراء أول عملية إطلاق من دون طيار في 2023، بدأنا تجريب مجسمات المركبة».

لكن «هذه المرحلة طويلة جداً»، على ما يقر كاليري من متحف يذكّر بأمجاد الغزو الفضائي السوفييتي مع نماذج محطة مير أو مركبة فوستوك التي نقلت غاغارين إلى الفضاء الخارجي في 12 نيسان/إبريل 1961 ليصبح أول إنسان يدور حول الأرض.

ويعزو الخبير فيتالي إيغوروف هذا البطء إلى «صعوبات مرتبطة بالتكنولوجيا والعقوبات الغربية التي تستهدف القطاع الفضائي الروسي ونقص التمويل».

ويقول «طالما سويوز مستمر في التحليق، لا حاجة قوية لإقامة مركبة جديدة»، في شأن الكبسولة التي تنقل الرواد إلى الفضاء.

لكن منذ 2020، فقدت روسيا احتكارها للرحلات إلى محطة الفضاء الدولية، بعدما دخلت إلى المنافسة الصواريخ والمركبات القابلة لإعادة الاستخدام من «سبايس إكس»، الشركة التابعة لإيلون ماسك التي استعانت بها وكالة ناسا.

ويشكل ذلك أرباحاً فائتة لوكالة الفضاء الروسية (روسكوسموس) التي يعاني مشروعها للصاروخ الثقيل «أنغارا-ايه 5» تأخيراً أيضاً، وتعود الفكرة إلى تسعينات القرن العشرين، لكنه لم يخرج إلى الفضاء سوى مرتين في إطار تجارب عامي 2014 و2020.

وفي مثال آخر، بدأت منصة «ساينس» التي طورتها روسيا لمحطة الفضاء الدولية في التسعينات، لكن سلسلة أعطال حالت دون وضعها في المدار.

وتعتزم موسكو حالياً إطلاقها في تموز/يوليو، فيما يأمل ألكسندر كاليري في المقابل إطالة عمر محطة الفضاء الدولية إلى ما بعد العام 2024 لكي يكون هذا المختبر مفيداً.

هذه القائمة من الانتكاسات لا تثبط عزيمة ديمتري روغوزين، رئيس وكالة الفضاء روسكوسموس صاحب النبرة القومية المعادية للغرب.

وهو يفاخر بقدرات بلاده لدرجة أنه قال إن وكالة الفضاء الروسية قادرة على جمع عينات من كوكب الزهرة واختراع صاروخ قادر على إجراء مئة رحلة فضائية ذهاباً وإياباً.