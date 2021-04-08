وصول وزير الأوقاف الوادي الجديد لافتتاح مجمع "التواب الرحيم"

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد- محمد الباريسي:

وصل الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم الخميس، إلى مطار الخارجة الجوي يرافقه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، لحضور فعاليات افتتاح مجمع موط الكبير، والذي تحول إلى أهم صرح إسلامي بالواحات الداخلة، ويشكل تحفة معمارية.

وقال الدكتور محمود شاهين، وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، إن المجمع جرى إنشاؤه على مساحة 2000 متر ويتكون من طابقين، يضم الطابق الأول مسجدًا على مساحة 1200 متر، ويستوعب 1500 مصلى ودار مناسبات ومكتبة عامة وتحفيظ قرآن، ومصلى للسيدات و 13 دورة مياه.

وأكد شاهين أن المسجد يخدم سكان الداخلة وعددهم 25 ألف نسمة، ويعتبر المجمع أكبر مجمع بالمحافظة وتقام به كل المناسبات والحفلات والأفراح والجنازات.