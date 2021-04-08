الفلبين توقف استخدام لقاح أسترازينيكا لمن هم دون 60 عاماً

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علقت السلطات الصحية في الفلبين، اليوم الخميس، استخدام لقاح أسترازينيكا للوقاية من كوفيد-19 لمن تقل أعمارهم عن 60 عاماً لحين التحقق من تقارير قادمة من الخارج عن احتمال تسببه في تجلطات دموية.

وقال رولاندو إنريكي دومينجو رئيس إدارة الغذاء والدواء إن قرار التعليق المؤقت جاء بعد أن أوصت وكالة الأدوية الأوروبية بإدراج التجلطات الدموية ضمن الآثار الجانبية النادرة للقاح. لكنه أشار إلى عدم وجود تقارير عن حالات أصيبت بمثل هذا الأثر الجانبي في بلاده.

وتلقت الفلبين حتى الآن 525600 جرعة من لقاح أسترازينيكا، بما يمثل نحو خمس ما لدى البلاد من لقاحات للوقاية من المرض، عبر مبادرة كوفاكس. وستتسلم الشهر القادم 2.6 مليون جرعة أخرى اشتراها القطاع الخاص.

وبدأت الفلبين حملة التطعيم في الأول من مارس واستهلتها بتطعيم العاملين في قطاع الصحة.