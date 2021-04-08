كوزان: الراب تطور.. والتسريبات تضر فنانيه | Kouz1-فيديو

جدة - عبدالحي حسين - قال مغني الراب، كوزان، إن موسيقى الراب تطورت، وأضحت تعالج أكثر من موضوع في الأغنية نفسها، ما يتيح للمغني الحرية أكثر في كلمات أعماله.

وصرح “كوزان”، في لقاء مع “اليوم 24″، أن السر في بث عدد من أغانيه على إذاعات خاصة، هو تقديمه لـ”موسيقى نقية”، معظمها الأغاني المبثوثة، وهي أغان ناجحة.

وانتقد “كوزان” ظاهرة التسريبات، المنتشرة في ساحة الراب في المغرب، وأكد أنها تضر فنانيه، إذ تضيع مجهوداتهم هباء منثورا.

ووعد كوزان جمهوره بإطلاق مشروع فني، يضم عددا من الأغاني، في القريب العاجل، كما أيد فكرة “الكلاش” كأمر أساسي في عالم الراب.