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الامارات.. الطوارئ والأزمات في أبوظبي تعتمد الإجراءات الوقائية لشهر رمضان

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الخميس 8 أبريل 2021

اعتمدت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات في أبوظبي، وبالتعاون مع دائرة الصحة ومركز أبوظبي للصحة العامة، الإجراءات الوقائية لشهر رمضان المبارك والمتعلقة بالأنشطة الدينية والاجتماعية، حرصاً على الصحة العامة، وحفاظاً على سلامة جميع أفراد المجتمع.

 

وستعمل اللجنة على تكثيف حملات التفتيش والرقابة على كافة القطاعات للتأكد من التزام الجميع بكافة الإجراءات الاحترازية، وتحويل المخالفين للنائب العام حسب القوانين المعتمدة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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