انت الان تتابع خبر شرطة المثنى تلقي القبض على 8 متهمين مطلوبين للقضاء والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت مديرية شرطة محافظة المثنى، اليوم الخميس، القبض على ( 8 ) متهمين مطلوبين بقضايا مختلفة في المحافظة.
المديرية قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "المفارز القت القبض على ( 8) متهمين مطلوبين بقضايا مختلفة، صادرة بحقهم أوامر قبض وفق احكام المواد القانونية ( 432 )و ( 35 مرور ) ( 413 ) و ( 459 ) و ( 433 ) و( 434 ) من قانون العقوبات العراقي".
وبينت المديرية انه "تمت احالة المتهمين الى المحكمة المختصة لينالوا جزاءهم العادل وفق القانون".
وبينت المديرية انه "تمت احالة المتهمين الى المحكمة المختصة لينالوا جزاءهم العادل وفق القانون".