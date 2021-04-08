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حقيقة وجود متظاهر مسجون من محافظة ذي قار

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بغداد - ياسين صفوان - نفت مديرية شرطة محافظة كربلاء المقدسة، اليوم الخميس، ما تم نشره على عدد من مواقع التواصل الاجتماعي عن رفع شعارات (نحن ثوار ساحة الحبوبي نطالب قائد شرطة كربلاء المقدسة بالإفراج عن المتظاهر السلمي (حسين داخل) (الذين ادعوا بأنه مسجون في كربلاء).
وقال المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "من أجل توضيح الحقائق أمام الرأي العام نؤكد انه لا يوجد مسجون في أي قسم من اقسام شرطة المحافظة بهذا الإسم وهذا خبر غير صحيح".

وبحسب البيان، دعت الناشطين ووسائل الإعلام والمواقع الإخبارية لتوخي الدقة والمصداقية والاعتماد على المصادر الرسمية في تناول الأحداث والأخبار والابتعاد عن الشائعات والأخبار الكاذبة وعدم الترويج لها".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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