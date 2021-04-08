شروط صلاة التراويح في مساجد دبي خلال رمضان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 8 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

مع اقتراب شهر رمضان، أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي مجموعة من الضوابط لإقامة صلاة العشاء والتراويح في المساجد.



وحرصت الدائرة على عدم إغلاق المساجد في شهر رمضان رغم جائحة فيروس كورونا، لكنها حددت ضوابط احترازية للوقاية، تستهدف سلامة المصلين.

وتضمنت هذه الضوابط على سبيل المثال تحديد مدة صلاة العشاء وصلاة التراويح بما لا يزيد على 30 دقيقة، وإحضار سجادة الصلاة الخاصة، والالتزام التام بارتداء الكمامات في المسجد.

وتتضمن الضوابط أيضا الامتناع عن المصافحة باليد أو بأي شكل من الأشكال المخالفة لشرط التباعد الاجتماعي، وعدم التجمع قبل أو بعد الصلاة.