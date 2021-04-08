شكرا لقرائتكم خبر عن أبوظبي تعتمد الإجراءات الوقائية لشهر رمضان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اعتمدت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات في إمارة أبوظبي، الخميس، وبالتعاون مع دائرة الصحة ومركز أبوظبي للصحة العامة، الإجراءات الوقائية لشهر رمضان المبارك، والمتعلقة بالأنشطة الدينية والاجتماعية، حرصاً على الصحة العامة، وحفاظاً على سلامة جميع أفراد المجتمع.

وأعلنت اللجنة أنها ستعمل على تكثيف حملات التفتيش والرقابة على كافة القطاعات للتأكد من التزام الجميع بكافة الإجراءات الاحترازية، وتحويل المخالفين للنائب العام حسب القوانين المعتمدة.