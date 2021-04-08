الجائحة تدفع عجز ألمانيا إلى أعلى مستوى في 30 عاماً

قال مكتب الإحصاءات الألماني إن عجز القطاع العام في البلاد بلغ 189.2 مليار يورو في 2020 بسبب جائحة فيروس كورونا، وهو أول عجز منذ 2013 والأعلى للميزانية منذ إعادة توحيد ألمانيا قبل ثلاثين عاما.

وعصفت الجائحة، التي راح ضحيتها ما يربو على 77 ألفا في ألمانيا، بأكبر اقتصاد في أوروبا، على الرغم من أن الاقتصاد أثبت أنه أكثر متانة مما توقع الكثيرون، لأسباب من بينها استمرار الطلب القوي على الصادرات من الصين.

وذكر مكتب الإحصاءات أن الإنفاق العام زاد 12.1 بالمئة إلى 1.7 مليار يورو إذ تبذل الحكومة قصارى جهدها لتعويض أثر أشهر من الإغلاق، بينما تراجعت حصيلة الضرائب 3.5 بالمئة إلى 1.5 تريليون يورو.

إلى ذلك، أظهر مسح أن نمو القطاع الخاص في ألمانيا تسارع في مارس/آذار لأعلى مستوى في ما يزيد عن ثلاثة أعوام؛ إذ سجل قطاع الخدمات أداء جيداً مفاجئاً على الرغم من قيود فيروس «كورونا» وموجة ثالثة من الإصابات.

وقفزت القراءة النهائية لمؤشر «آي إتش إس ماركت» لمديري المشتريات في قطاع الخدمات إلى 51.5 الشهر الماضي، من 45.7 في فبراير/شباط.

وجاء الرقم أفضل من القراءة الأولية عند 50.8% ليتجاوز مستوى 50 نقطة لأول مرة منذ سبتمبر/أيلول.

وقال فيل سميث الاقتصادي في «آي إتش إس ماركت»، إن التحسن يرجع بصفة أساسية لتخفيف القيود على بعض المتاجر والخدمات، بينما مددت السلطات بعض القيود إلى أبريل/نيسان.

وأسهم أداء قطاع الخدمات الذي تجاوز التوقعات في ارتفاع مؤشر «آي إتش أس ماركت» المجمع إلى 57.3 من 51.1 في فبراير/شباط.

وأظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات الصادرة في الأسبوع الماضي، أن أنشطة المصانع في ألمانيا، نمت بأسرع وتيرة على الإطلاق في مارس/آذار، بفضل طلب من الولايات المتحدة والصين. (وكالات)