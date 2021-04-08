شكرا لقرائتكم خبر عن «بايد» تبيع 16,300 سيارة.. ضعف «نيو» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باعت شركة صناعة السيارات الصينية «بايد» أكثر من ضعف عدد السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات مقارنة مع شركة «نيو» الناشئة في مارس الماضي.

وكشفت «بايد»، التي يدعمها الملياردير الأمريكي وارين بافيت، عن أن مبيعاتها من السيارات الكهربائية بلغت 16,301 سيارة في الشهر الماضي، أي أكثر من ضعف السيارات التي سلمتها شركة «نيو» في مارس والبالغة 7,257 سيارة. وفي هذا السياق سلمت منافستها «شيبنج» عدداً أقل من المركبات، عند 5,102 وحدة.

وأعلنت شركة «تيسلا» الأمريكية عن تسليمها 184,800 سيارة كهربائية، وإنتاج 180,338 سيارة خلال الربع الأول من عام 2021.

وكان المحللون يتوقعون أن تقوم الشركة بتسليم نحو 168 ألف سيارة خلال تلك الفترة، وفقاً لتقديرات جمعتها منصة «فاكت سيت». وتراوحت التقديرات من 145 ألفاً إلى 188 ألف عملية تسليم. وكانت جميع السيارات الكهربائية التي انتجتها الشركة من طراز «موديل 3» و«موديل واي» خلال الربع الأول، ولم تنتج أياً من سياراتها من طراز «موديل إس» و«موديل أكس» الأغلى ثمناً. وسلمت الشركة 2020 سيارة من طرازي «إس» و«إكس»، ولكنها لم تمثل سوى 1% من إجمالي عمليات التسليم. (وكالات)