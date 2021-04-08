شكرا لقرائتكم خبر عن النائب أحمد زيدان يتابع دخول الغاز الطبيعى بحى الساحل فى القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص النائب أحمد زيدان، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ووكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب على متابعة إجراءات دخول الغاز الطبيعى لمناطق بحى الساحل فى القاهرة.

وكان النائب أحمد زيدان قد تقدم بطلب من قبل لوزارة البترول والثروة المعدنية، للحصول على موافقة دخول الغاز للعقار بنظام المشروع وبالتقسيط استجابة لمطالب المواطنين.

ويذكر أن النائب أحمد زيدان، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أكد من قبل أن التنسيقية تجربة ملهمة وكيان يضم العديد من الأحزاب السياسية المختلفة الأيديولوجيات وكافة التوجهات، وأن هدفهم العمل على خدمة الوطن والمواطنين، متابعا: "نختلف لصالح المصلحة الوطنية ولكن لا نختلف على صالح الوطن، أدائها جاء بشكل إيجابى مع بداية جلسات برلمان 2021، وإن دل فإنما يدل على تنفيذ الشعار الذى نعمل تحت مظلته وهو "سياسة بمفهوم جديد"، كل شخص يطرح رؤيته حتى نستطيع الوصول إلى مشروعات قوانين ورؤى نستطيع من خلالها أن نعمل على تطوير كافة الملفات داخل الدولة المصرية".