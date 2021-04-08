شكرا لقرائتكم خبر عن 24 إصابة مؤكدة جديدة بكورونا في الصين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين اليوم الخميس أنها تلقت تقارير عن تسجيل 24 إصابة مؤكدة جديدة بكورونا في البر الرئيسي الصيني يوم أمس.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن اللجنة القول في تقريرها اليومي إن 11 من الإصابات الجديدة محلية العدوى، بينما البقية قادمة من الخارج.

ولم يتم الإبلاغ عن حالات وفاة مرتبطة بالمرض أمس.

وحتى يوم أمس، بلغ إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بكورونا في البر الرئيسي الصيني 90365 حالة، بينها 263 مصابا لا يزالون يتلقون العلاج.

وبلغ إجمالي عدد المتعافين 85466 ، فيما استقر عدد الوفيات عند 4636 حالة.

وتم أمس تسجيل ست حالات إصابة جديدة من دون أعراض، خمسة منها قادمة من خارج البر الرئيسي. ولا تسجل الصين الحالات بدون أعراض كحالات مؤكدة.