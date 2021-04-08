شكرا لقرائتكم خبر عن في 40 يوم.. استقالة ثالث وزير للصحة في الإكوادور والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الحكومة الإكوادورية، أمس الأربعاء، أن وزير الصحة الإكوادوري ماورو فالكوني، استقال من منصبه بعد أقل من ثلاثة أسابيع من توليه المنصب، مقتفيا أثر سلفه.

وقال الرئيس "لينين مورينو" عبر تويتر: "إن كبار السن لدينا يستحقون أقصى درجات الاحترام، ما حدث اليوم ليس له أي مبرر، لقد طلبت استقالة وزير الصحة وسيحل محله الدكتور كاميلو ساليناس".

وأشارت وسائل إعلام محلية إلى حدوث مشكلات رئيسية يومي الثلاثاء والأربعاء في عملية توزيع اللقاح في كيتو، حيث تم إجبار كبار السن على الانتظار أكثر من ثماني ساعات في الطابور، قبل تطعيمهم.

وذكرت صحيفة "إل كوميرسيو" أن هناك أيضا مشكلات في التنسيق فيما يتعلق بتسليم الجرعات، موضحة أن هناك مشكلات مماثلة حدثت في جواياكيل.

يشار إلى أن "فالكوني" هو ثالث وزير يستقيل من منصبه خلال نحو 40 يوما، فيما سجلت الإكوادور التي يبلغ عدد سكانها حوالي 17 مليون نسمة، حتى الآن أكثر من 328 ألف إصابة ونحو 12 ألف وفاة، مرتبطة بفيروس كورونا.