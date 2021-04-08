شكرا لقرائتكم خبر عن الفلبين.. مقتل طفلة في انفجار بندقية بالخطأ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كثفت الشرطة الفلبينية حملتها، في محافظة سلطان كودارات، ضد الأسلحة النارية التي في أيدي المدنيين، في أعقاب حادث غريب أودى بحياة فتاة، تبلغ من العمر 10 سنوات.

وقُتلت الضحية، وهي تلميذة من الصف الرابع، عندما انفجرت بندقية من عيار 12 كانت هي وشقيقها يعبثان بها، بطريق الخطأ في بارانغاي بالافيلا، لوتايان، سلطان كودارات يوم الأربعاء، فيما لم يصب شقيقها بأذى.

وقال العقيد نويل كينازو، مدير شرطة سلطان كودارات، يوم الخميس إن الفتاة التي عُرفت باسم أنجيل بليس بوتوتان، توفيت متأثرة بجروح في جذعها العلوي.

وأوضح كينازو: "كان آباؤهم في الغابة بحثًا عن الطعام عندما وقع الحادث الغريب حوالي الساعة العاشرة صباحًا"، فيما لا يزال محققو الشرطة يحاولون تحديد سبب احتفاظ والدي الضحية، اللذين لا يزالان في حالة صدمة، ببندقية في المنزل.