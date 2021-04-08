شكرا لقرائتكم خبر عن رقما قياسيا.. الهند تكشف حالات كورونا الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أظهرت بيانات وزارة الصحة الهندية، اليوم الخميس، أن الهند سجلت رقما قياسيا لحالات الإصابة الجديدة بكوفيد-19، بلغ 126789 حالة، فيما سجلت 685 حالة وفاة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 166862.

وبلغ إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في الهند 12.9 مليون، مما يجعلها ثالث أكثر دول العالم تضررا من الجائحة، بعد الولايات المتحدة والبرازيل، فيما تكافح أجزاء كثيرة من البلاد، لاحتواء موجة ثانية من الإصابات بفيروس كورونا.