شكرا لقرائتكم خبر عن إندونيسيا.. جهود حثيثة لإنقاذ ضحايا الفيضانات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال مسؤولون أمس الأربعاء، إنه تم إرسال مزيد من فرق الانقاذ لمناطق ضربها إعصار استوائي بشرق إندونيسيا، في ظل استمرار فقدان العشرات.

وقالت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث، إن ما لايقل عن 128 شخصا قتلوا وفقد 61 آخرين بعد وقوع فيضانات وانهيارات أرضية، وانفجار بركاني في مجموعة من الجزر بإقليم إيست نوسا تينجارا.

وقال راديتيا جاتي المتحدث باسم الوكالة، إن فرق البحث والانقاذ سوف تتوجه إلى المناطق المتضررة، على متن طائرة شحن من ماكاسار إلى جنوب سولاويسي وبالي وجزيرة فلوريسن، مضيفا: "سوف ينضم أفراد من الشرطة والجنود لعملية البحث عن المفقودين".

وكان قد جرى إرسال ست طائرات مروحية في وقت متأخر من الثلاثاء، لإسقاط المساعدات للمناطق التي يتعذر الوصول إليها، بسبب الطرق المغلقة وارتفاع الأمواج وقوة الرياح.

يشار إلى أن الطقس السيئ أودى بحياة ما لا يقل عن 27 شخصا في تيمور الشرقية، التي يبلغ تعداد سكانها مليون نسمة، وتتاخم إقليم تيمور الغربية بإندونيسيا.