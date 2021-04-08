شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا عالميا.. الوفيات تتجاوز3 مليون والإصابات تتخطى 132 مليون والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أظهر إحصاء لرويترز، أن أكثر من 132.74 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس، إلى ثلاثة ملايين و17875.

وسُجلت إصابات بفيروس كوفيد 19، في أكثر من 210 دول ومناطق، منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين، في ديسمبر كانون الأول 2019.

وتصنف (الولايات المتحدة – البرازيل - الهند - فرنسا - روسيا - المملكة المتحدة - إيطاليا - تركيا - إسبانيا – ألمانيا)، الدول العشر الكبرى، من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

كما يصنف ( العراق – الأردن – المغرب – لبنان – الإمارات- السعودية) في قائمة أكثر الدول العربية، إصابة بفيروس كوفيد 19.