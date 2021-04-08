في ظل تفشٍّ سريع لكورونا.. تونس تمدّد ساعات حظر التجوال

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 8 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت الحكومة التونسية أمس الأربعاء التمديد في ساعات حظر التجوال الليلي في ظل التزايد السريع لعدوى فيروس كورونا والسلالة البريطانية المتحورة في البلاد.



وأفادت المتحدثة باسم الحكومة حسناء بن سليمان في مؤتمر صحفي بموعد حظر التجوال الذي يبدأ سريانه يوم التاسع ويتواصل حتى يوم 30 من الشهر الجاري من الساعة السابعة مساء إلى الساعة الخامسة صباحا.

وتشمل الإجراءات الأخرى المعلنة للحد من تفشي العدوى بالفيروس، منع التجمعات الخاصة والعامة وغلق الأسواق الأسبوعية ومنح الصلاحيات للجهات بغلق المناطق التي تشهد مخاطر عاليا للوضع الوبائي.