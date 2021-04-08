بسبب كورونا.. نيوزيلندا تحظر رحلات الطيران القادمة من الهند

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 8 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت رئيسة الوزراء النيوزيلندية، جاسيندا أردرن، اليوم الخميس أن بلادها ستعلق السفر من الهند إليها بعد زيادة في عدد حالات الإصابة بكوفيد 19 التي تم اكتشافها على الحدود.



وأضافت أردرن خلال مؤتمر صحفي أن التعليق المؤقت سيبدأ في 11 أبريل وسيظل ساريا حتى 28 من الشهر نفسه.

وقالت إن هذه ستكون أول مرة توقف فيها نيوزيلندا مواطنيها أو المقيمين فيها من العودة للبلاد.

وأشارت أردرن إلى أن : "هذا ليس ترتيبا دائما ولكنه إجراء مؤقت".

وأفاد مسؤولو الصحة اليوم الخميس بأن 17 من 23 حالة كورونا تم اكتشافها على حدود نيوزيلندا وصلت من الهند.

وقالت أردرن إنها تتفهم "تماما" الصعوبة التي يسببها هذا التعليق للمسافرين.

وأضافت: "لكنني أشعر أيضا بإحساس بالمسؤولية والالتزام لإيجاد طرق لتقليل المخاطر التي يتعرض لها المسافرون".