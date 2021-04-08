وكالة الأنباء السورية: الدفاعات الجوية تتصدى لهجوم إسرائيلي على العاصمة دمشق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 8 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

أصيب 4 جنود سوريين في قصف إسرائيلي طال محيط العاصمة دمشق ليل الأربعاء/الخميس .



وتصدت الدفاعات الجوية السورية لهجوم إسرائيلي على المنطقة الجنوبية من اتجاهي الجولان المحتل ولبنان، وتسقط عددا من الصواريخ.

وبحسب وكالة الأنباء السورية فإن سكان العاصمة دمشق سمعوا أصوات انفجارات ضخمة، قبل أن يتم الإعلان محاولة استهداف إسرائيلية.

وقالت الوكالة السورية: "دفاعاتنا الجوية تتصدى للعـ.ـدوان الإسـرائيلي وتسقط عدداً من الصواريخ".

وفي 17 مارس/أذار الماضي، قالت وسائل إعلام سورية رسمية، إن الدفاعات الجوية تصدت لصواريخ إسرائيلية في سماء المنطقة الجنوبية.

وغالبا ما تستهدف إسرائيل المليشيات الإيرانية المتواجدة في سوريا.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، أحصى خلال العام الماضي، 39 ضربة استهدفت خلالها إسرائيل المليشيات الإيرانية على الأراضي السورية.