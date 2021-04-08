شكرا لقرائتكم خبر عن "المصرى للفكر والدراسات" ينظم اليوم مؤتمرا بعنوان "بناء عالم ما بعد الجائحة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، اليوم الخميس، مؤتمرا بعنوان "حقوق الإنسان.. بناء عالم ما بعد الجائحة"، ويتناول تأثير جائحة كورونا، بحضور رفيع المستوى من الوزراء وكبار المسئولين وممثلين عن المنظمات التابعة للأمم المتحدة، بالإضافة إلى مشاركة واسعة من منظمات المجتمع المدني العاملة فى المجال التنموى، حيث تستعرض تجاربها الناجحة على مدار عام كامل منذ ظهور وتفشي الوباء العالمي.

واتخذ المركز المصرى من أجندة اليوم العالمي لحقـوق الإنســان ٕاطــارًا عامًا بهـدف مناقشـتها خـلال جلسـات المؤتمـر، والوصـول إلى توصيـات علـى المستويين الفكـري والعملـي.

وقال الدكتور خالد عكاشة مدير عام المركز فى تصريحات له: "إن قضيـة حقـوق الإنسان مسـألة تشـاركية، لذا حـرص المركـز علـى أن تحمـل المشـاركة بالمؤتمـر تمثيلًا أكثـر تنوعـًا يضـم ممثلين عن الحكومــة المصريــة والقطــاع الخــاص والمجتمــع الأهلــي وفئــات المتطوعيــن والمجالــس القوميــة ومنظمــات حقــوق الإنسان، إلى جانب المنظمــات الدوليــة التي ستمثل بشكل ملحوظ في المؤتمر".

ومن المنتظر أن يتطرق المشاركون في المؤتمر إلى جوانب عديدة تخص أوضاع حقوق الإنسان في الداخل المصري والعالم.

ويفتتح المؤتمر الدكتور خالد عكاشة، المدير العام للمركز المصري، وتُلقي كلمتين افتتاحيتين الأولى للدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ والأخرى للدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ويشارك أيضًا في الجلسة الافتتاحية الدكتور ياسر عبد العزيز عضو وممثل المجلس لحقوق الإنسان.

وتشمل المشاركات رفيعة المستوى وزراء الصحة والسكان، والتربية والتعليم، والتضامن الاجتماعي، ورئيسة المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وأيضًا ممثلين عن منظمات "الصحة العالمية" و"المنظمة الدولية للهجرة" و"اللجنة الدولية للصليب الأحمر" و"هيئة إنقاذ الطفولة"، وعددًا من منظمات المجتمع المدني.