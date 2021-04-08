إصابة 5 أشخاص في حادث سير بكفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

أصيب 5 أشخاص، الأربعاء، إثر وقوع حادث اصطدام تروسيكل بسيارة أجرة على طريق قرية الصافية - دسوق، في نطاق مركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ.

ورصدت غرفة طوارئ مديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، وصول 5 مصابين، إلى قسم الأستقبال والطوارئ بمستشفى دسوق العام، مصابين بإصابات مختلفة، بإدعاء حادث اصطدام سيارة أجرة بتروسيكل على طريق دسوق - قرية الصافية التابعة لمركز دسوق.

وتبين أن المصابين هم :"إبراهيم.م.أ"، 39 عاما، ويقيم بقرية الصافية، التابعة لمركز دسوق، مصابا باشتباه نزيف داخلي، و"نبيل.أ.ج.أ"، 13 عاما، ويقيم، بقرية جماجمون، مصابا بسحجات بالوجه، واليدين.

كما أصيب "هادي.س.م"، 18 عاما، ويقيم بمركز الرحمانية بمحافظة البحيرة، مصابا باشتباة كسر بالقدم اليمنى، و"عطا.ج.أ"، 36 عاما، مصابا بسحجات بالجسم، و"أحمد.م.أ"، 24 عاما، مصابا باشتباة كسر بالفخد الأيمن، والقدم الأيمن، والساعد الأيمن، ويقيمان بقرية جماجمون التابعة لمركز دسوق.