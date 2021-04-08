هجوم إسرائيلي يستهدف مواقع عسكرية قرب دمشق

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أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أنّ "ضربات إسرائيلية استهدفت مواقع عدة قرب دمشق، ودمّرت مستودع أسلحة تابع لقوات إيرانية.

من جهته، أفاد إعلام النظام السوري، أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لغارات إسرائيلية فوق دمشق، مؤكدة إسقاط صواريخ إسرائيلية.

وقالت وكالة سانا الرسمية إن الغارات أدت إلى إصابة أربعة جنود بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية.

وتستهدف إسرائيل الأهداف الإيرانية في سوريا وخارجها حيث تعرضت سفينة سافيز التابعة للحرس الثوري الإيراني لهجوم إسرائيلي في البحر الأحمر، يوم الثلاثاء.

يذكر أن إسرائيل كثّفت في الأشهر الأخيرة وتيرة استهدافها لمواقع عسكرية وأخرى للقوات الإيرانية والمجموعات الموالية لها في مناطق سورية عدة.