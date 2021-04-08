نيوزيلندا تحظر رحلات الطيران القادمة من الهند

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قررت نيوزيلندا، اليوم الخميس، تعليق دخول جميع المسافرين القادمين إلى البلاد من الهند بصفة مؤقتة بمن في ذلك مواطنيها لمدة أسبوعين تقريباً بعد وصول عدد كبير من حالات الإصابة بفيروس كورونا من هناك.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن سجلت نيوزيلندا 23 حالة إصابة جديدة بكورونا عند حدودها اليوم الخميس منها 17 حالة من الهند.

وقالت رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن في مؤتمر صحفي في أوكلاند "نعلق مؤقتاً دخول المسافرين القادمين من الهند إلى نيوزيلندا".

وتكافح الهند موجة ثانية من كوفيد-19 وتجاوزت حالات الإصابة اليومية بالفيروس ذروة الموجة الأولى التي شهدتها البلاد في سبتمبر الماضي.

وسيبدأ التعليق اعتبارا من 11 أبريل عند الساعة 16:00 بالتوقيت المحلي وسيستمر حتى 28 من الشهر ذاته. وستبحث الحكومة خلال هذه الفترة تدابير إدارة المخاطر لاستئناف حركة السفر.