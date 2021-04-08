انتقادات حادة ضد أردوغان بسبب انتهاكات حقوق الانسان

وعقب لقائهما أردوغان، أعلن ميشال أنه أعرب للرئيس التركي عن ”القلق البالغ“ للاتحاد الأوروبي حيال انتهاكات لحقوق الإنسان، بينما شدّدت أورسولا فون دير لايين على ”ضرورة أن تحترم تركيا حقوق الإنسان“.

أعرب رئيس المجلس الأوروبي ورئيسة المفوضية الأوروبية، للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن قلقهما حيال ملف حقوق الإنسان في البلاد، وذلك خلال زيارة يجريانها إلى أنقرة لإنعاش العلاقات بين التكتل وتركيا.

محمد يوسف

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