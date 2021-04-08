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انتقادات حادة ضد أردوغان بسبب انتهاكات حقوق الانسان

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الخميس 8 أبريل 2021

أعرب رئيس المجلس الأوروبي ورئيسة المفوضية الأوروبية، للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن قلقهما حيال ملف حقوق الإنسان في البلاد، وذلك خلال زيارة يجريانها إلى أنقرة لإنعاش العلاقات بين التكتل وتركيا.

 

والتقى رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان؛ لبحث سبل الاستئناف التدريجي للعلاقات الاقتصادية ومناقشة الدعم للاجئين المقيمين في تركيا.

 

وعقب لقائهما أردوغان، أعلن ميشال أنه أعرب للرئيس التركي عن ”القلق البالغ“ للاتحاد الأوروبي حيال انتهاكات لحقوق الإنسان، بينما شدّدت أورسولا فون دير لايين على ”ضرورة أن تحترم تركيا حقوق الإنسان“.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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