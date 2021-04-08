شكرا لقرائتكم خبر عن نيوزيلندا تعلّق دخول القادمين من الهند والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قررت نيوزيلندا اليوم الخميس تعليق دخول جميع المسافرين القادمين إلى البلاد، من الهند بصفة مؤقتة، بمن في ذلك مواطنيها لمدة أسبوعين تقريبا، بعد وصول عدد كبير من حالات الإصابة بفيروس كورونا من هناك.

وتأتي هذه الخطوة، بعد أن سجلت نيوزيلندا 23 حالة إصابة جديدة بكورونا، عند حدودها اليوم الخميس منها 17 حالة من الهند.

وقالت رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن، في مؤتمر صحفي في أوكلاند، "نعلق مؤقتا دخول المسافرين القادمين من الهند إلى نيوزيلندا".

وتكافح الهند موجة ثانية فتاكة من كوفيد-19، حيث تجاوزت حالات الإصابة اليومية بالفيروس ذروة الموجة الأولى، التي شهدتها البلاد في سبتمبر أيلول الماضي.

وسيبدأ التعليق اعتبارا من 11 أبريل نيسان، عند الساعة 1600 بالتوقيت المحلي وسيستمر حتى 28 من الشهر ذاته، فيما ستبحث الحكومة خلال هذه الفترة تدابير إدارة المخاطر، لاستئناف حركة السفر.