عدن - ياسمين عبد الله التهامي - عملية الكهوف.. بريطانيا تكشف تفاصيل ضربات ضد داعش بالعراق

الخميس 8 أبريل 2021

الخليج 365

قالت وزارة الدفاع البريطانية، الخميس، إن قواتها نفذت عدة ضربات جوية استهدفت تنظيم داعش شمالي العراق في مارس/أذار الماضي.



وزارة الدفاع البريطانية أكدت أن ضرباتها جاءت في إطار عملية منسقة مع قوات برية عراقية استغرقت 10 أيام.

وطردت قوات الأمن العراقية، عناصر تنظيم داعش من منطقة جبال مخمور إلى الجنوب الغربي من أربيل.

في حين، نفذت طائرات تابعة للقوات الجوية الملكية وطائرات أخرى للتحالف هجوما جويا خلال العملية.

واتُخذ قرار الهجوم في 22 مارس/أذار عندما تم التأكد من تمركز قوات لتنظيم داعش في شبكة من الكهوف في جبال مخمور.

ونفذت 3 مقاتلات لسلاح الجو الملكي البريطاني من طراز تايفون هجوما باستخدام صواريخ ستورم شادو.

ولفتت وزارة الدفاع البريطانية إلى أن المتابعة اللاحقة أكدت نجاح الضربة.

وقال وزير الدفاع البريطاني بن والاس: "تواصل القوات المسلحة البريطانية إلى جانب شركائنا العراقيين وقوات التحالف اجتثاث إرهابيي داعش من المناطق التي يختبئون بها".

وتابع: "المملكة المتحدة ملتزمة بهزيمة داعش.. هذه العملية ستمنع الجماعة الإرهابية وأيدلوجيتها السامة من استعادة موطئ قدم لها في العراق وتقلص قدرتها على تنسيق هجمات في أنحاء العالم".

ولفتت وزارة الدفاع إلى أنه في إطار عملية منفصلة في 4 أبريل/ نيسان نجحت طائرة بدون طيار تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني مسلحة بصواريخ هيلفاير في استهداف مجموعة صغيرة من عناصر تنظيم داعش في شمال سوريا على بعد حوالي 80 كيلومترا غربي الحسكة.