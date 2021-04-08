شكرا لقرائتكم خبر عن المكسيك.. القبض على شخصين احتالا لتلقي لقاح كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ألقت السلطات المكسيكية القبض على رجلين، صبغا شعرهما باللون الأبيض وتظاهرا بأنهما من كبار السن، بهدف تلقي تطعيم ضد فيروس كورونا قبل أن يحين دورهما.

وقالت عمدة مدينة مكسيكو سيتي، كلوديا شينباوم، في مؤتمر صحفي، الأربعاء، إن الرجلين البالغ عمرهما 30 و 35 عاما، ذهبا إلى مركز تطعيم في العاصمة قبل أسبوعين، ببطاقتي هوية مزورتين.

وأوضح انهما تم حقنهما بالفعل بجرعات اللقاح، على الرغم من أن العاملين في مجال الصحة العامة، وبعض المعلمين والأشخاص، الذين تبلغ أعمارهم 60 عاما أو أكثر، لهم الأولوية في التطعيم بالمكسيك حتى الآن.

ولفت إلى أنه كشف احتيالهما بسبب نبرة صوتيهما، التي لا تدل على أنهما من كبار السن، فيما تم القبض عليهما، ويجرى التحقيق معهما بتهمة تزوير بطاقاتي هوية.

يشار إلى أنه تم إعطاء حوالي 7ر9 مليون جرعة من لقاحات فيروس كورونا في المكسيك، فيما تم تطعيم ما يزيد على 3ر1 مليون شخص - حوالي 1% من السكان بشكل كامل.