مصر ترحب باستئناف تقديم المساعدات الأمريكية للفلسطينيين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - رحبت مصر، صباح الخميس، باستئناف تقديم المساعدات الأمريكية للفلسطينيين بعد توقفها في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وأعرب السفير أحمد حافظ، المتحدث باسم الخارجية المصرية عن ترحيب بلاده بقرار الإدارة الأمريكية استئناف المساعدات الاقتصادية والتنموية والإنسانية للشعب الفلسطيني الشقيق، بما في ذلك استئناف تمويل وكالة الأونروا.

واعتبرت الخارجية المصرية أن هذه الخطوة من شأنها أن تسهم في رفع المعاناة عن الفلسطينيين، فضلا عن توفير دعم مادي في مواجهة تحديات اقتصادية وإنسانية غير مسبوقة.

كما تتيح الخطوة الأمريكية للأونروا توفير الخدمات الضرورية للشعب الفلسطيني، بحسب البيان المصري.

وأشاد بالقرار الأمريكي "لما ينم عنه من اهتمام الإدارة الأمريكية وتفاعلها مع قضايا المنطقة".

وأعلنت واشنطن أمس الأربعاء إعادة مساعداتها إلى الفلسطينيين.

وجاء في بيان عن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن: "يسر الولايات المتحدة أن تعلن أنه،وبالعمل مع الكونجرس، نخطط لاستئناف المساعدات الأمريكية الاقتصادية والتنموية والإنسانية للشعب الفلسطيني".

وأوضح البيان أن "ذلك يشمل 75 مليون دولار من المساعدات الاقتصادية والإنمائية في الضفة الغربية وقطاع غزة، و 10 ملايين دولار لبرامج بناء السلام من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، و150 مليون دولار من المساعدات الإنسانية لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين (الأونروا)".

كما قررت واشنطن استئناف برامج المساعدة الأمنية الحيوية؛ حيث سيتم تقديم جميع المساعدة بما يتفق مع قانون الولايات المتحدة.

وتابع وزير الخارجية الأمريكي أن " المساعدة الاقتصادية تشمل دعم تعافي الشركات الصغيرة والمتوسطة من آثار كوفيد-19؛ دعم الأسر المحتاجة للحصول على الاحتياجات الإنسانية الأساسية ، مثل الغذاء والمياه النظيفة ؛ ومساعدة المجتمع المدني الفلسطيني،وجزء من هذا التمويل سيدعم شبكة مستشفيات القدس الشرقية ، حيث تواصل تقديم العلاجات الضرورية لإنقاذ حياة الفلسطينيين".

وذكر أن هذا "التمويل بالإضافة إلى 15 مليون دولار من المساعدات الإنسانية سيقدم لمواجهة جائحة كوفيد-19 وانعدام الأمن الغذائي التي أعلنت عنها الولايات المتحدة في مارس/أذار".