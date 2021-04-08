رئيس جماعة مثير للجدل يتمرد على قرار حظر التنقل الليلي خلال رمضان

جدة - عبدالحي حسين - في تدوينة مثيرة للجدل، أعلن رئيس جماعة لوطا، بإقليم الحسيمة، عن تمرده على القرار الحكومي القاضي بحظر التنقل الليلي خلال رمضان.

وكتب المكي حنودي، رئيس جماعة لوطا، في حسابه الشخصي بـ”الفايسبوك”، “سكان جماعة لوطا الأعزاء والعزيزات، بصفتي رئيسا لجماعة لوطا وضابطا للشرطة الإدارية، حسب القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، أرخص لكم بالتجول بتراب جماعة لوطا وارتياد المقاهي، من الفطور إلى الساعة 11 ليلا خلال شهر رمضان”.

وحث رئيس الجماعة المثير للجدل، السكان على الالتزام ببعض الإجراءات الاحترازية الضرورية.

وختم تدوينته بالقول: “بيننا وبين الحكومة، المحكمة الإدارية المختصة”.