شكرا لقرائتكم خبر عن حضور مصري في لبنان.. وفرنسا تحذر معرقلي تشكيل الحكومة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تستمر الضغوط الدولية لتشكيل حكومة إنقاذ في لبنان بإمكانها إجراء الإصلاحات ونيل ثقة المجتمع الدولي، ودخلت مصر على خط حلحلة العقد من أمام تأليف حكومة الحريري، ووصل وزير الخارجية المصري سامح شكري بيروت أمس، والتقى كبار المسؤولين والقادة اللبنانيين.

وشدد شكري بعد لقائه الرئيس اللبناني ميشال عون على أن «الإطار السياسي يحكمه الدستور واتفاق الطائف، ويجب الالتزام بهذه الدعائم الرئيسية للاستقرار»، مؤكدًا أن «مصر مستمرة في بذل كل الجهود للتواصل مع كل الجهات للخروج من الأزمة»، وقال: «بعد 8 أشهر من زيارتي الماضية لا يزال هناك انسداد سياسي والجهود تبذل لتشكيل حكومة اختصاصيين وتحقيق الاستقرار، وهذا مهم لكل المنطقة ومصر وليس فقط لبنان».

ولفت شكري إلى أنه «سيعقد سلسلة من اللقاءات مع المكونات السياسية المختلفة؛ لنقل رسالة مماثلة بتضامن مصر وتوفيرها كل الدعم للخروج من هذه الأزمة وتشكيل حكومة، ما يفتح الباب للدعم الدولي».

كما استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري الوزير المصري، الذي قال بعد اللقاء: «القلق يراودنا في مصر وعلى المستويين الإقليمي والدولي لاستمرار الأزمة السياسية، ولأهمية العمل بكل اجتهاد وبكل سرعة لتشكيل حكومة اختصاصيين للخروج من هذه الأزمة واضطلاعها بمسؤولياتها كاملة، لتوفير الخدمات لإجراء الإصلاح المطلوب لمواجهة التحديات الراهنة من ضمنها التحديات المتصلة بوباء كورونا وتحديات الأوضاع الاقتصادية».

من جهته، قال رئيس حزب الكتائب سامي الجميّل بعد لقائه شكري: «موقفنا واضح بتشكيل حكومة مستقلة بالكامل، تبدأ المفاوضات مع صندوق النقد لوقف الانهيار التام والإصلاحات الأساسية والانتخابات النيابية وأكدنا موقف المعارضة».

وفي السياق، حذر وزير الخارجية الفرنسي جان لإيف لودريان، أمس، الشخصيات اللبنانية التي تعرقل تشكيل الحكومة، وقال: سنتخذ إجراءات بحق من عرقلوا الحل، والأيام المقبلة ستكون مصيرية في لبنان، وأكد لودريان أن بلاده ستتخذ إجراءات بحق من عرقلوا حل الأزمة في لبنان، والأيام المقبلة ستكون مصيرية.

وشدد لودريان على أن الأزمة في لبنان ليست ناتجة عن كارثة طبيعية؛ بل عن مسؤولين سياسيين معروفين، وتابع قائلا: «القوى السياسية اللبنانية عمياء ولا تتحرك لإنقاذ البلاد رغم تعهداتها، وهي تتعنت عن عمد ولا تسعى للخروج من الأزمة».