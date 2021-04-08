"فتنة الجنينة".. تحسن أمني يحاصره انقطاع الماء والكهرباء

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد والي غرب دارفور بالسودان محمد عبدالله الدومة، استقرار الأوضاع الأمنية في الجنينة، بعد أحداث دامية شهدتها المنطقة الأيام الماضية.

وقال الدومة لـ"الخليج 365": إن الوضع الأمني بات أفضل من أي وقت مضى، مضيفا: "رغم سماع طلقات متقطعة في الأحياء الجنوبية للولاية لا يزال هناك هدوء نسبي".



لكن نبه إلى وجود بلاغات بأعمال سرقة ونهب لممتلكات المواطنين من بعض الخارجين عن القانون، دون حصر المتضررين بعد.

وحذر من نقص في إمدادات المياه والكهرباء بجانب عدم توفر الخبز والخضار بصورة كافية في غرب دارفور.

ولفت مصدر مسؤول إلى أن زيارة وزير الداخلية السوداني الفريق أول عزالدين الشيخ سيزور الجنينة الخميس على رأس وفد أمني لمعاينة الأوضاع على الطبيعة.

بدورها، أعلنت لجنة أطباء ولاية غرب دارفور حصيلة جديدة من الضحايا بلغت 37 قتيلاً و59 جريحاً ليرتفع عدد القتلى الكلي إلى 87 قتيلاً و171 مصابا.

كانت اللجنة قد أكدت أن فرق الإمداد لا تستطيع الوصول إلى المخازن بسبب الصعوبات الأمنية؛ حيث تعرضت عربات الإمداد والإسعاف إلى إطلاق نار أثناء محاولتها الوصول إلى مخازن منظمة الصحة العالمية دون حدوث إصابات.

وتعود تفاصيل الوقائع إلى نشوب أعمال عنف بمعسكر "كريندنق" بمدينة الجنينة، في ديسمبر/ كانون أول 2019، ما أدى لمقتل مواطنين وإصابة آخرين وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة.