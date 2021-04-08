شكرا لقرائتكم خبر عن من يحمي اليمنيين من ألغام الملالي ؟ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - تواصل الألغام الإيرانية حصد أرواح المدنيين في اليمن، إذ تسبب لغم زرعته المليشيا في مديرية نهم شرق صنعاء، في مقتل شاب وإصابة شقيقته. واتهم التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان أمس (الأربعاء)، المليشيا بالوقوف وراء إصابة 2242 يمنياً بينهم 519 طفلاً بالإعاقة الدائمة جراء ألغام زرعتها خلال السنوات الست من الحرب. ووثق فريقه مقتل 1929 مدنياً بالألغام الحوثية بينهم 347 طفلاً و146 امرأة، مؤكداً أن الألغام الإيرانية الحوثية تسببت في تلويث الكثير من الأراضي رغم أنها سلاح محظور دولياً.ولفت إلى أن الألغام الحوثية تسببت في تدمير وتضرر 2872 منشأة عامة وخاصة في عدد من المحافظات بسبب استخدام الألغام المضادة للأفراد أو المضادة للمركبات، مطالباً المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته بالضغط على المليشيا لوقف جرائمها.

في غضون ذلك، ناشد صيادون يمنيون الحكومة الشرعية والمجتمع الدولي التدخل لإنقاذهم من السفينة الإيرانية «سافيز» التي تسببت في مقتل أكثر من 100 صياد، وتعطيل نشاط 30 آخرين، وحرمان مئات آلاف الأسر من مصدر دخلها الوحيد، مؤكدين أن تلك السفينة تعمل على مساندة المليشيا في زراعة الألغام البحرية والقوارب المفخخة التي تقف وراء الجرائم ضدهم.