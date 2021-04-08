شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: «الأسد المتأهب» تصطاد 60 داعشياً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أكدت السلطات العراقية مقتل 60 داعشيا في عملية «الأسد المتأهب» التي انطلقت الشهر الماضي. وقال المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول أمس (الأربعاء)، إن العملية أسفرت عن تدمير 120 كهفا ووكرا وقتل 27 عنصرا من داعش، لافتا إلى هروب بعض العناصر الإرهابية نحو سلسلة تلال حمرين بعد أن ضاق بهم الحال في سلسلة جبال قرة جوغ.

وأضاف أن رجال جهاز مكافحة الإرهاب رصدوا تحركات هروبهم، وشنت القوات الجوية قصفا مكثفا على أوكار بقايا التنظيم الإرهابي ما أدى إلى «تدمير المقرات البديلة التي لجأوا إليها بشكلٍ كامل».

ولفت رسول إلى أن القصف أسفر عن مقتل 60 إرهابياً من بقايا عصابات داعش بعملية شهدت تكتيكا نوعيا جديدا، بالإضافة لتنسيق عالي المستوى بين جهاز مكافحة الإرهاب ورجال القوة الجوية.

وتستمر الجهود العراقية لمكافحة بقايا تنظيم داعش الإرهابي، الذي أعلنت الحكومة عن هزيمته في 2017، ولكن بقاياه مازالت تشن هجمات انتحارية بين الحين والآخر.